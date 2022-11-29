Дмитрий Нагиев раскрыл свои творческие планы после ухода с Первого канала

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев поделился творческими планами после ухода с Первого канала. Он признался, что намерен заняться бизнесом.
Нагиев долгое время не комментировал свой уход с Первого канала. Однако в рамках YouTube-канала «Skillbox Лекторий» он объяснил, чем намерен заняться в будущем.
«Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел… Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще», — поделился артист.
Шоумен подчеркнул, что намерен сменить род деятельности. Так, например, он хочет открыть барбершоп.