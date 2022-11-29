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Глава российских буддистов Хамбо-лама раскритиковал папу римского за слова о «жестокости» бурятов

Общество
Глава российских буддистов Хамбо-лама раскритиковал папу римского за слова о «жестокости» бурятов

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама прокомментировал слова папы римского, который высказался о «жестокости» бурятов и чеченцев.

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — написал глава российских буддистов в своем Telegram-канале.

Папа Франциск в беседе с журналом Amerika ранее заявил, что наибольшую жестокость в ходе СВО якобы проявляют военнослужащие, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он привел жителей Бурятии и Чеченской Республики.

Такие слова папы римского представляют собой не просто русофобию, а серьезное извращение смыслов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает телеканал «360».

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