Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама прокомментировал слова папы римского, который высказался о «жестокости» бурятов и чеченцев.
«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — написал глава российских буддистов в своем Telegram-канале.
Папа Франциск в беседе с журналом Amerika ранее заявил, что наибольшую жестокость в ходе СВО якобы проявляют военнослужащие, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он привел жителей Бурятии и Чеченской Республики.
Такие слова папы римского представляют собой не просто русофобию, а серьезное извращение смыслов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает телеканал «360».