Долина призналась, что ей было тяжело выступать в цирке из-за боязни высоты

Певица и народная артистка России Лариса Долина заявила, что выступление в цирке стало для нее испытанием на прочность.
Долина выступила в цирке на вечере в честь народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Именно с цирка началась карьера покойного певца. 67-летняя исполнительница спела композицию на высокой сцене, пересилив свой страх.
«Конечно, такие проекты и коллаборации интересны и необычны, но, если бы кто-нибудь знал, как я боюсь высоты. Для меня второй этаж — это нью-йоркский небоскреб. Испытание на прочность, в общем», — написала артистка в своем Telegram-канале.
Певице было тяжело выступать на арене из-за страха высоты. Кроме того, она не помнит, как закончилось ее выступление, так как перед глазами были круги.