Совет Федерации рассмотрит представление Путина о снятии Кудрина с поста главы СП

Совет Федерации получил представление российского президента Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина от ранее занимаемой должности главы Счетной палаты, передает РИА Новости заявление главы комитета по финансам Совфеда Анатолия Артамонова.
Вопрос о снятии Кудрина с поста рассмотрят в Совфеде в ближайшее время. Представление президента уже поступило в палату.
Незадолго до этого чиновник говорил о скором появлении соответствующего документа. В свою очередь ведомство не еще отправляло главе государства список возможных кандидатов на пост главы СП, сообщил Артамонов.
Известно, что сам Кудрин ранее встретился с Путиным с целью согласования своего перехода в компанию «Яндекс».