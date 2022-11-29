Актриса Елена Воробей объяснила, почему уехала в Израиль

Заслуженная артистка России, 55-летняя актриса, юмористка и пародистка Елена Воробей уже некоторое время живет в Израиле. Знаменитость рассказала, почему приняла решение уехать из России.
По словам Воробей, прозвучавшим в очередном выпуске YouTube-шоу «Первое радио 89.1», в Москве она пребывала в жутком стрессе.
«Начали уезжать знакомые, умные, культовые люди», — рассказала она.
Как выяснилось, в Израиле Воробей встретилась со многими своими коллегами. Звезда даже в шутку предложила им делать «Ханукальные встречи Пугачевой» на манер «Рождественских встреч».