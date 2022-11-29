Британец приучил всю семью заниматься собирательством ради экономии

32-летний Джим Парумс научился собирательству у бабушки в юном возрасте. По словам британца, от покупок в супермаркетах его вынудили отказаться обработанные, замороженные и дорогие продукты. Теперь все, что попадает на стол семьи, преимущественно выращено или собрано своими руками.