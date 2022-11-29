Британец приучил всю семью заниматься собирательством ради экономии

Семья из Манчестера в Великобритании тратит в месяц всего 5 фунтов, занимаясь собирательством.
32-летний Джим Парумс научился собирательству у бабушки в юном возрасте. По словам британца, от покупок в супермаркетах его вынудили отказаться обработанные, замороженные и дорогие продукты. Теперь все, что попадает на стол семьи, преимущественно выращено или собрано своими руками.
«Я и моя семья редко посещаем наш местный магазин, потому что у нас есть все, что нам нужно, в нашем саду или на улице. Мы покупаем только макароны и оливковое масло, что едва превышает наш предел расходов в 5 фунтов стерлингов в местном магазине», -- передает его слова газета Metro.
Средняя стоимость продуктовой корзины для семьи из четырех человек составляет 90 фунтов в неделю. Занимаясь садоводством и собирательством, семья Парумса экономит в неделю до 100 фунтов на походы в супермаркет.