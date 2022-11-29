Жириновский предсказал, что США не смогут провести президентские выборы в 2024 году

Так, экс-лидер партии сообщал, что намеченным на 2024 год президентским выборам в США не суждено состояться. Это объясняется одной простой причиной, цитирует его «Украина.ру». Дело в том, что к указанной дате самих Соединенных Штатов уже не будет, заявлял при жизни Жириновский. Роковые для страны события произойдут уже в 2023-м, добавлял он.