Украинское государство и армию ждет неизбежный коллапс из-за предстоящей зимы. Такое мнение РИА Новости высказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
По его словам, Вооруженные силы Украины уже теряют контроль над рядом населенных пунктов в Донбассе. При этом в будущем эта тенденция будет еще больше нарастать, уверен он.
«В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика», — констатировал Бобков.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что неблагоприятные погодные условия затрудняют способности украинской армии эвакуировать раненых бойцов с линии фронта.