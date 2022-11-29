Обозреватель Косырев: США провалили попытку установить свою диктатуру на Тайване

По мнению автора, демократическая партия во главе с Цай Инвэнь могла бы организовать повтор украинского сценария на Тайване. Несмотря на провал политической силы на голосовании, Цай осталась на своем посту, что позволит ей организовать очередной визит американского представителя в Тайбэй, сказано в материале РИА Новости.