Американские подстрекали большой войны в Азии лишились возможности установить свой контроль над Тайванем. Прошедшие на острове региональные выборы показали, что народ склонен считать себя единым государством с Китаем, пишет обозреватель Дмитрий Косырев.
По мнению автора, демократическая партия во главе с Цай Инвэнь могла бы организовать повтор украинского сценария на Тайване. Несмотря на провал политической силы на голосовании, Цай осталась на своем посту, что позволит ей организовать очередной визит американского представителя в Тайбэй, сказано в материале РИА Новости.
«В общем, клоунада очередного американского Зеленского в женском обличье необязательно закончена», — пишет журналист.
Ранее сообщалось, что военная помощь Украине помешала Белому дому вооружить Тайвань перед возможным конфликтом с Китаем. Подробности передает «360».