Пригожин объяснил желание гражданина Замбии вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться на Украину

Пригожин, отвечая на запрос издания «Глас народа», вспомнил о встрече с бойцом в Тверской области. Тогда предприниматель поинтересовался, для чего гражданину Замбии нужно приезжать на Украину. Бизнесмен предупреждал его о риске погибнуть на фронте.