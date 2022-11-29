Пригожин объяснил желание гражданина Замбии вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться на Украину

Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил информацию о гибели 23-летнего гражданина Замбии Ньиренда Лемекани Нэйтана, который состоял в рядах ЧВК «Вагнер». Комментарий бизнесмена приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин, отвечая на запрос издания «Глас народа», вспомнил о встрече с бойцом в Тверской области. Тогда предприниматель поинтересовался, для чего гражданину Замбии нужно приезжать на Украину. Бизнесмен предупреждал его о риске погибнуть на фронте.
«Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: "Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом". И он ответил то, что и я ожидал. Он сказал: "Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК "Вагнер" спасает тысячи африканцев и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину. И еще одно, для меня большая честь, я знаю о "Вагнере" лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
23-летний Ньиренда Лемекани Нэйтан одним из первых ворвался в окопы украинских боевиков. Он смог проявить храбрость и отвагу в бою и погиб героем, заключил предприниматель.