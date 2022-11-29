Мать вместе с сыном забили из-за денег на подконтрольной Киеву части Херсонской области

Правобережье Херсонской области, подконтрольное киевскому режиму, наполнили внесудебные расправы над людьми. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По словам чиновника, недавно жертвами бесчинств стали женщина и ее сын. Их забили до смерти ради наживы.
«Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — Прим. ред)», — сообщил Барбашов.
Он охарактеризовал подобные события в регионе «разгулом нацистского террора». Сейчас в эти места не подпускают ни местных, ни западных журналистов. Барбашов считает, что это яркий показатель того, что происходящее на правобережье — преступно.