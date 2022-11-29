Global Times спрогнозировал скорое сокращение европейских поставок оружия Киеву

Вместе с этим Европа начала открывать глаза на поведение США, которые продают им энергоносители по завышенным ценам. Как пишет издание, некоторые политики в ЕС уже осознали, что Вашингтон стремится использовать украинский кризис для ослабления России и усиления зависимости Европы от американских властей.