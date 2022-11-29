Global Times спрогнозировал скорое сокращение европейских поставок оружия Киеву

Экономическое истощение европейских членов НАТО приведет к значительному сокращению военной помощи Украине. Так считают обозреватели китайского издания Global Times.
«В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне», — говорится в статье.
Украинский конфликт нанес большой урон европейским странам. Он выражается в подорожании энергоресурсов и рекордном росте инфляции, а общественная поддержка Киева при этом идет на спад, отметили журналисты.
Вместе с этим Европа начала открывать глаза на поведение США, которые продают им энергоносители по завышенным ценам. Как пишет издание, некоторые политики в ЕС уже осознали, что Вашингтон стремится использовать украинский кризис для ослабления России и усиления зависимости Европы от американских властей.