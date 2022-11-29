Deutschlandfunk: Украина почти израсходовала боеприпасы для систем ПВО

По его словам, нехватка ракет ПВО на Украине связана с массированными ударами РФ по объектам критической инфраструктуры страны. Манготт отметил, что Россия целенаправленно выпускает такое количество крылатых и баллистических снарядов, чтобы исчерпать резервы ВСУ.

