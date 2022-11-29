Deutschlandfunk: Украина почти израсходовала боеприпасы для систем ПВО

Украинские вооруженные силы столкнулись с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил австрийский эксперт Герхард Манготт в интервью радио Deutschlandfunk.
По его словам, нехватка ракет ПВО на Украине связана с массированными ударами РФ по объектам критической инфраструктуры страны. Манготт отметил, что Россия целенаправленно выпускает такое количество крылатых и баллистических снарядов, чтобы исчерпать резервы ВСУ.
«Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики"», — добавил эксперт.
Манготт считает, что Запад проявил «небрежность» и «медлительность» в вопросе усиления противовоздушной обороны Украины. Теперь странам приходится реагировать постфактум.