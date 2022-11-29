Немецкий депутат: Шольц отказался передавать танки ВСУ из-за опасения реакции России

Политика
Немецкий депутат: Шольц отказался передавать танки ВСУ из-за опасения реакции России

Кацлер Германии Олаф Шольц отказался передавать немецкие боевые танки Украине, опасаясь реакции со стороны России. Такое мнение высказал депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.

«На мой взгляд, канцлера встревожило распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны Берлина. — Прим. ред.)», — заявил он в беседе с ntv.de.

Вместе с этим депутат подверг критике слова Шольца об отказе Берлина предпринимать какие-либо шаги без согласия других стран НАТО. По словам Кизеветтера, итальянские власти проводили с Германией неофициальные переговоры о возможности поставок танков.

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