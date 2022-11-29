Пленный украинский солдат подтвердил факты употребления наркотиков бойцами ВСУ

Рядовой Владимир Масюк, служивший в 120-м отдельном разведбате ВСУ, попал в плен. В ходе осмотра его личных вещей и телефона были обнаружены фотографии, свидетельствующие об употреблении украинскими боевиками наркотиков.
Сам Масюк позже подтвердил соответствующую информацию. По его словам, практически все украинские боевики употребляли наркотики — некоторые постоянно, другие время от времени. Об этом передает РИА Новости.
«Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали», — рассказал рядовой.
В телефоне военнослужащего также была обнаружена фотография с бойцами на фоне флагов Украины и США. Как пояснил Масюк, кадр прислал ему друг, проходивший обучение в Соединенных Штатах.