Регионам могут разрешить штрафовать водителей за нарушение тишины

Регионы в случае одобрения поправок смогут самостоятельно устанавливать административную ответственность за нарушение тишины с использованием транспортных средств (ТС). Их также могут наделить правом устанавливать размер штрафа, который будет зависеть от категории ТС и мощности его силовой установки.