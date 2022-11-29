Регионам могут разрешить штрафовать водителей за нарушение тишины

Госдума рассмотрит проект поправок в КоАП РФ, который позволяет региональным властям вводить ответственность за шум автомобилей. Инициатором такого предложения стала Московская городская дума.
Регионы в случае одобрения поправок смогут самостоятельно устанавливать административную ответственность за нарушение тишины с использованием транспортных средств (ТС). Их также могут наделить правом устанавливать размер штрафа, который будет зависеть от категории ТС и мощности его силовой установки.
Для разграничения федеральных и региональных составов правонарушений предлагается убрать из действующего КоАП ответственность за превышение уровня шума для владельцев машин и мотоциклов. Для водных и воздушных судов, катеров и тракторов документом предусмотрено увеличение штрафа до 5 тысяч рублей.