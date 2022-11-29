«Всего лишь кукла». Скотт Риттер рассказал, как к Зеленскому относятся на Западе

Зеленский, по его словам, не обладает никакой властью, и у него нет преданных людей. Нынешний украинский президент – это не «крестный отец», а всего лишь комик и фальшивка. Его авторитет и важность были искусственно раздуты при помощи пропаганды до невероятных размеров. Но без этой подпитки он ничто.