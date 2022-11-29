«Всего лишь кукла». Скотт Риттер рассказал, как к Зеленскому относятся на Западе

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря даже на то, что у него есть юридическое образование, остается глупым бывшим клоуном без реальной власти. От него в любой момент могут избавиться, тем более, что все решения за украинского лидера принимают на Западе.
Такое мнение, отвечая на вопросы подписчиков своего Telegram-канала, высказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Зеленский – просто кукла, лишь временно приносящая пользу. Если бы у него был какой-то компромат на Запад, его бы убили еще до того, как он успел открыть рот», – уверенно заявил американский аналитик.
Зеленский, по его словам, не обладает никакой властью, и у него нет преданных людей. Нынешний украинский президент – это не «крестный отец», а всего лишь комик и фальшивка. Его авторитет и важность были искусственно раздуты при помощи пропаганды до невероятных размеров. Но без этой подпитки он ничто.
«Без пропаганды он всего лишь глупый бывший комик, не имеющий ни власти, ни ума. Хоть он и получил юридическое образование, на это у него ума хватило. Но сейчас все его решения и действия продиктованы другими. Зеленский выглядит потерянным. Так что да, я не считаю, что у него есть, что противопоставить Западу», – подчеркнул Скотт Риттер.
Страна, которой управляет марионеточное правительство, в принципе не может быть сильной, добавил эксперт в заключение. Ведь хозяину в любой момент может надоесть играть с куклой и тогда он от нее просто избавится.
Напомним, ранее Скотт Риттер высказал мнение, что Вашингтон сильно просчитался, сделав ставку на то, что Украина будет воевать с Россией «до последнего украинца». Быстро уменьшающаяся украинская армия не сможет остановить российскую спецоперацию, уверен американский эксперт. К тому же, добавил он, то, как власти США относятся к украинскому народу – это просто бесчеловечно.