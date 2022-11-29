Гладков опроверг слухи о срочных сборах белгородских правоохранителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о срочных сборах полицейских региона. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в соцсети «Вконтакте».
Ранее в Сети появились сообщения, что сотрудникам полиции рекомендовано срочно закупиться обмундированием, продуктами питания на два дня. По словам Гладкова, он лично проверил эту информацию у белгородских правоохранителей.
«Никто полицейским не давал никаких заданий укомплектоваться ни на два, ни на три дня. Все в штатном режиме. Да, у нас не самая простая ситуация. Но все силовые структуры на месте, работаем в том режиме, в котором все мы сейчас находимся», — подчеркнул Гладков.
Губернатор Белгородской области прокомментировал слухи о готовящемся наступлении ВСУ на регион. Гладков заверил, что эти данные поступают с Украины еще с февраля. Подобные сообщения не соответствуют действительности.