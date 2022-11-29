Два гола Фернандеша принесли Португалии победу над Уругваем в матче ЧМ

В составе Португалии дублем отметился полузащитник «Манчествер Юнайтед» Бруну Фернандеш (54, 90+3). Примечательно, что в моменте с первым голом решение о его авторе было принято не сразу. Однако после просмотра видеоповтора стало понятно, что Криштиану Роналду не коснулся мяча.