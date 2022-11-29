Два гола Фернандеша принесли Португалии победу над Уругваем в матче ЧМ

Футболисты португальской команды обыграли сборную Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаиле завершилась со счетом 2:0.
В составе Португалии дублем отметился полузащитник «Манчествер Юнайтед» Бруну Фернандеш (54, 90+3). Примечательно, что в моменте с первым голом решение о его авторе было принято не сразу. Однако после просмотра видеоповтора стало понятно, что Криштиану Роналду не коснулся мяча.
Таким образом, команда Фернанду Сантуша набрала 6 очков и гарантировала себе путевку в 1/8 чемпионата мира. Следом за Португалией в таблице расположились Гана (3), Южная Корея (1) и Уругвай (1). Третий тур в этой группе состоится 2 декабря.
Известно, что места в плей-офф себе уже обеспечили сборные Франции и Бразилии.