Юшков рассказал, как устроить на Украине полный блэкаут

Пока от энергосистемы Украины не отключены атомные электростанции, блэкаут там не произойдет. Соответственно, вопрос заключается в том, смогут ли украинцы не допустить аварийного отключения АЭС.
Об этом в разговоре с информационным порталом «Лента.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, по словам которого именно отключение атомных электростанций от единой энергетической структуры является условием наступления на территории Украины полного блэкаута. И доказательством этому стала ситуация после ракетного удара по критической инфраструктуре Украины 23 ноября.
«Как только были аварийно отключены АЭС, мгновенно вся страна погрузилась во тьму, тогда начинается полный блэкаут, – подчеркнул Юшков. – Россия не бьет по АЭС, но вынуждает оператора энергосистемы Украины самостоятельно их отключать. Зачастую, если электростанции целые, то с них нельзя получить электроэнергию, потому что затруднен переток между регионами».
Таким образом, по его словам, если Россия продолжит выбивать высокоточным оружием подстанции и трансформаторы, добиваясь изоляции атомных станций, то она может окончательно оставить Украину без электричества. Ведь когда удары наносятся по подстанциям, позволяющим выводить электроэнергию с АЭС в общую энергосистему, из-под всей украинской энергетической инфраструктуры выбивается фундамент.
Именно на атомных станциях сейчас держится вся украинская энергосистема, и если АЭС будут отключены, то и все остальные станции – ТЭС, ГЭС ТЭЦ – окажутся бесполезными, так как их мощностей не хватит для энергосистемы. А значит они тоже будут отключены в аварийном режиме, объяснил эксперт-энергетик.
А восстановлением украинской энергосистемы, по его словам, можно будет заняться только после того, как обстрелы прекратятся.
«Сейчас о полноценном ремонте речи не идет. Нужно гарантировать, что ударов больше не будет, тогда начнется этап восстановления», – добавил эксперт в заключение.
Напомним, ранее военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на то, как компания «Укрэнерго» отказалась от «победного тона» и начала оправдываться.
На пятый день после массированного российского удара по украинской критической инфраструктуре, нанесенного 23 ноября, украинская энергосистема по-прежнему испытывает нехватку 25-30% мощностей. Это значит, что этот процент дефицита энергии будет сохраняться ближайшие месяцы, и украинцам надо привыкать к отключениям, подчеркнул блогер.