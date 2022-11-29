Юшков рассказал, как устроить на Украине полный блэкаут

Именно на атомных станциях сейчас держится вся украинская энергосистема, и если АЭС будут отключены, то и все остальные станции – ТЭС, ГЭС ТЭЦ – окажутся бесполезными, так как их мощностей не хватит для энергосистемы. А значит они тоже будут отключены в аварийном режиме, объяснил эксперт-энергетик.