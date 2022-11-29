Итальянские депутаты готовят резолюцию о продолжении военной помощи Украине в 2023 году

Члены партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» разрабатывают проект резолюции о продолжении всеобъемлющей помощи Украине в 2023 году. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в итальянском парламенте.
Документ планируется представить в палате депутатов 29 ноября во время обсуждения этого вопроса. Как уточнил источник, тема продолжения военной помощи Украине вызывает на Апеннинах серьезные дискуссии.
Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто ранее сообщил, что готов внести в национальный парламент инициативу о сохранении поставок оружия Украине в течение всего следующего года.