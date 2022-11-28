Минобороны сообщило о выведении на орбиту военного спутника «Космос-2564»

Запущенный в интересах Минобороны РФ космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — уточняется в сообщении.
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно. Спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2564». В настоящее время с ним поддерживается регулярная телеметрическая связь, все бортовые системы находятся в исправном состоянии, пишет «Царьград».