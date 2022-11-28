Минобороны сообщило о выведении на орбиту военного спутника «Космос-2564»

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно. Спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2564». В настоящее время с ним поддерживается регулярная телеметрическая связь, все бортовые системы находятся в исправном состоянии, пишет «Царьград».