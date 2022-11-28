Reuters: Россия и США прибегали к использованию линии деконфликтинга только раз

Россия и Соединенные Штаты только единожды использовали линию связи во избежание конфликтных ситуаций. Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters.
Данная линия была создана военными России и США. Она используется, чтобы не допустить конфликтных ситуаций из-за происходящего на Украине.
Как пишет Reuters, инициатором единственного звонка по данной линии был Вашингтон. Источник агентства сообщил, что тогда США выразили обеспокоенность из-за проведения Россией специальной военной операции возле критической инфраструктуры Украины.
При этом собеседник СМИ не уточнил, о чем именно шла речь. Однако он подчеркнул, что это не касается инцидента с падением ракет в Польше, произошедшего 15 ноября.