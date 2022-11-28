Экс-замгенсека НАТО Коберацкий предупредил о последствиях поставок ПРО на Украину

Поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину приведут к крайне негативным последствиям. Об этом предупредил бывший заместитель генерального секретаря НАТО по операционным вопросам Адам Коберацкий.
По его мнению, поставка данных систем на Украину спровоцирует конфликт с Россией. Коберацкий уверен, что такое решение было бы равнозначным открытому столкновению НАТО с Москвой.
«Нельзя допустить переброску элементов системы ПРО НАТО на Украину, так как это привело бы альянс де-факто к войне с Россией», — приводит слова политика таблоид Super Express.
Коберацкий считает, что обсуждение поставок вооружения на Украину является политическим цирком. Он подчеркнул, что подобные разговоры не имеют ничего общего с безопасностью.
Ранее Германия отказалась отправлять свои системы Patriot в Польшу для последующей передачи Украине. Такое решение в Берлине объяснили тем, что ЗРК является «вкладом» в систему ПВО НАТО, передает «Царьград».