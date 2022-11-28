События на Украине к 21:00 28 ноября: в Мелитополе предотвращен теракт, Киев планировал наступление на Крым

Россия
Минобороны РФ сообщает о нанесении удара по железнодорожной станции Мусиевка в Днепропетровской области в момент погрузки частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ликвидированы 8 единиц бронетехники, 5 автомобилей и свыше 100 военнослужащих.
Артиллерия и авиация тем временем поразили 8 пунктов управления противника, 2 склада боеприпасов, 57 артиллерийских подразделений и 124 района скопления живой силы и техники ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны при этом сбиты семь беспилотников и две противорадиолокационные ракеты HARM.
Также сегодня в Мелитополе Запорожской области задержаны трое украинцев, готовивших теракты в местах массового скопления людей.
Ситуация в Донбассе
ВС РФ осуществляли наступательные действия в районах Стельмаховки и обстреливали военные цели в Берестовом, Крахмальном, Табаевке, Купянске. Также проводились атаки на Белогоровку и Верхнекаменское в районе Соледара.
В результате наступления бойцов ЧВК «Вагнер» южнее Бахмута освобождены населенные пункты Озаряновка, Зеленополье и Андреевка. Ведутся бои за Курдюмовку — она в частичном окружении. Таким образом продолжается охват ключевого узла украинской обороны в регионе.
В самом Бахмуте тем временем ВСУ применяют технику для рытья траншей, используемых не только для обороны, но и для скрытной ротации. В окрестностях обнаруживаются ценные предметы, которые заминированы. Потери противника постоянно восполняются за счет новоприбывших, и фактически возрожденные батальоны снова отправляются в бой.
Украина
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками Украины Михаил Забродский в интервью для представителя издания The Economist заявил, что «операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году». Он добавил, что по очевидным причинам детали соответствующих планов держались в секрете и не публиковались в СМИ.
Тем временем «Укрэнерго» сможет обеспечить поставки электроэнергии населению Киева лишь на 2-3 часа в день, что связано с необходимостью постоянного электроснабжения ключевых объектов инфраструктуры. Это займет около 60% вырабатываемого тока, так что жилые кварталы будут получать свет по остаточному принципу.