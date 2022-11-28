События на Украине к 21:00 28 ноября: в Мелитополе предотвращен теракт, Киев планировал наступление на Крым

В самом Бахмуте тем временем ВСУ применяют технику для рытья траншей, используемых не только для обороны, но и для скрытной ротации. В окрестностях обнаруживаются ценные предметы, которые заминированы. Потери противника постоянно восполняются за счет новоприбывших, и фактически возрожденные батальоны снова отправляются в бой.