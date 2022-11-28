Цыденов ответил папе римскому, который обвинил бурятов в жестокости на Украине

Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил папе римскому Франциску, который назвал бурятов и чеченцев самыми жестокими представителями российских войск. По его мнению, слышать такую оценку от главы католической церкви «как минимум странно». Своей реакцией управленец поделился в Telegram-канале.
Ранее понтифик, комментируя конфликт на Украине, предположил, что больше всего жестокости среди российских военных исходит от людей, которые не придерживаются русской традиции, — бурятов, чеченцев и других. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его высказывания «извращением истины».
«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — подчеркнула российский дипломат.
В свою очередь Цыденов подчеркнул, что воины из Бурятии являются примером «лучших традиций российской армии», поскольку выполняют свой долг с честью и достоинством. При этом в истории есть много примеров, когда представители якобы цивилизованных наций уничтожали города, страны и даже целые народы.
В пример глава республики привел геноцид индейцев в Северной Америке и Крестовые походы, а также бомбардировки Югославии и Ливии, которые произошли «без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России».
«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно», — указал Цыденов, добавив, что ВС РФ защищают жителей Донбасса, которые жили под обстрелами ВСУ более восьми лет.
Ранее папа римский выразил готовность посетить Киев только при посещении Москвы. По его словам, он якобы неоднократно отправлял российской стороне списки украинских военнопленных, а ответ на предложение об обмене всегда был положительный.