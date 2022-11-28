Цыденов ответил папе римскому, который обвинил бурятов в жестокости на Украине

В свою очередь Цыденов подчеркнул, что воины из Бурятии являются примером «лучших традиций российской армии», поскольку выполняют свой долг с честью и достоинством. При этом в истории есть много примеров, когда представители якобы цивилизованных наций уничтожали города, страны и даже целые народы.