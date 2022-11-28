Ищенко: США заинтересованы в том, чтобы ВСУ понесли максимально большие потери

Никто на Западе уже давно не верит в то, что Украина может одержать победу в нынешнем военном конфликте. Но при этом Соединенные Штаты прикладывают максимум усилий к тому, чтобы украинская армия продолжала предпринимать самоубийственные попытки перейти в наступление.