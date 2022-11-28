Ищенко: США заинтересованы в том, чтобы ВСУ понесли максимально большие потери

Никто на Западе уже давно не верит в то, что Украина может одержать победу в нынешнем военном конфликте. Но при этом Соединенные Штаты прикладывают максимум усилий к тому, чтобы украинская армия продолжала предпринимать самоубийственные попытки перейти в наступление.
Об этом в материале для интернет-издания «Военное дело» пишет политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.
«Зимнее наступление ВСУ необходимо американцам не для победы над Россией (их военные уже открыто говорят о том, что война Украиной проиграна), а для увеличения потерь среди украинского населения», – уверен Ищенко.
По расчетам американских аналитиков, предстоящей зимой потери украинской армии в живой силе будут очень велики. Соединенные Штаты на это рассчитывают и даже не считают нужным это скрывать, подчеркивает военный эксперт.
Большие потери ВСУ нужны Вашингтону, чтобы обвинить Россию в этнических чистках и геноциде украинцев. А также, чтобы помешать европейцам развернуться обратно к России.
Европейские страны, по словам политолога, отлично знают цену наглому и склочному киевскому режиму. Также в ЕС отлично понимают, что США используют украинский конфликт для ослабления Европы. Но в случае «гомерических потерь украинской армии и мирного населения» европейцы из этических соображений не смогут даже попытаться наладить отношения с Москвой.
«Гибель Украины должна быть столь ужасной, а жертвы столь многочисленны, чтобы у Европы даже мысль не могла возникнуть о возможности наладить с Россией, которую США обвинят в "трагедии украинского народа", нормальные отношения», – объясняет Ищенко.
Таким образом Вашингтон заставит страны Евросоюза продолжать придерживаться невыгодной для них самих, разрушительной антироссийской полиции. А также это позволит продолжать стягивать войска НАТО к западным границам РФ, чтобы Москва держала там свои основные силы. А в это время Соединенные Штаты начнут реализовывать свой главный план против Китая, заключает эксперт.