Киев запросил у Запада ракеты с дальностью свыше 800 километров

Поставки на Украину ракет с дальностью свыше 800 километров станут самым эффективным решением проблемы с энергетикой. С соответствующей просьбой к странам Запада обратился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Ранее США уже отказывались предоставлять Украине ракеты с дальностью выше 300 километров. Вашингтон опасается, что Киев может их задействовать против регионов России.
«Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины — ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах», — заявил Данилов в своих социальных сетях.
Ранее Евросоюз решил помочь Украине справиться с проблемами с энергетикой в стране. Для этого Киеву выделили 200 средних трансформаторов и ряд другой техники, пишет «Царьград».