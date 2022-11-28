Гол Каземиро вывел Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Сборная Бразилии пробилась в 1/8 финала 22-го чемпионата мира по футболу благодаря победе над Швейцарией.
Гол опорного полузащитника Каземиро помог сборной Бразилии выиграть второй матч на ЧМ-2022. Подопечные Тите одержали победу над Швейцарией. Матч группового этапа ЧМ-2022 проходил в Дохе.
Благодаря победе с минимальным счетом сборная Бразилии вышла в 1/8 финала планетарного первенства в Катаре. Швейцария также сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого подопечным Мурата Якина необходимо не проиграть Сербии в заключительном матче группового этапа.