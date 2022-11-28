Гол Каземиро вывел Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Благодаря победе с минимальным счетом сборная Бразилии вышла в 1/8 финала планетарного первенства в Катаре. Швейцария также сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого подопечным Мурата Якина необходимо не проиграть Сербии в заключительном матче группового этапа.