«Просто задумался». Депутат думы Югры объяснил, зачем уткнулся глазом в микрофон

На кадрах видно, как Айсин во время речи своего коллеги начинает вглядываться в стоящее перед ним устройство. Он приближается к микрофону то одним глазом, то другим, затем неожиданно подносит к нему ноздрю, после чего тут же отдаляется и утыкается в прибор бровью. Все это время за действиями парламентария с недоумением смотрит сосед.