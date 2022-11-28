«Просто задумался». Депутат думы Югры объяснил, зачем уткнулся глазом в микрофон

Ханты-Мансийский депутат Ринат Айсин объяснил свое странное поведение на заседании местной думы. Ранее в Сети появилось видео, на котором народный избранник уткнулся глазом в микрофон как в микроскоп. Соответствующее видео опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.
На кадрах видно, как Айсин во время речи своего коллеги начинает вглядываться в стоящее перед ним устройство. Он приближается к микрофону то одним глазом, то другим, затем неожиданно подносит к нему ноздрю, после чего тут же отдаляется и утыкается в прибор бровью. Все это время за действиями парламентария с недоумением смотрит сосед.
В свое оправдание Айсин заявил, что просто «задумался». Он также выразил уверенность в том, что подобное поведение свойственно абсолютном всем — это еще раз доказывает, что он является обычным человеком.
«Есть люди, которые держат себя в руках. Есть люди, которые творчески к мыслительному процессу подходят. Мысль у меня ушла, улетела, и вот такое произошло», — признался Айсин.
В то же время депутат заверил, что никогда бы не стал вести себя подобным образом во время доклада заместителя губернатора Югры «по теме бюджета округа». В данном же случае он мог позволить себе такой поступок, поскольку на заседании награждали человека.