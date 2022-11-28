Руководитель ОНФ Кузнецов пообщался с россиянами во время стримингового вещания

Руководитель Исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов пообщался с россиянами во время стримингового вещания. Он ответил на вопросы жителей страны.
Общение с помощью стримов теперь будет проходить ежедневно с 14 до 16 часов. Кузнецов рассказал, почему принято решение перевести многолетнее общение с гражданами в прямой эфир.
«Во время пандемии на базе Народного фронта была создана горячая линия #МыВместе, куда звонили люди с просьбами о помощи. И с началом мобилизации она заработала снова и обрабатывает в среднем полторы тысячи вопросов в день: сначала по ошибочной мобилизации, сейчас уже по помощи семьям мобилизованных и всем, что связано с мерами поддержки», — заявил Кузнецов.
Поэтому было решено перенести непрерывный колл-центр в студию. В прямых эфирах Народного фронта можно найти много полезной информации и для тех, кто нуждается в помощи и для готовых ее оказывать. В планах организации сделать стриминговое вещание круглосуточным, сообщает пресс-служба ОНФ.