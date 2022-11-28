Руководитель ОНФ Кузнецов пообщался с россиянами во время стримингового вещания

Поэтому было решено перенести непрерывный колл-центр в студию. В прямых эфирах Народного фронта можно найти много полезной информации и для тех, кто нуждается в помощи и для готовых ее оказывать. В планах организации сделать стриминговое вещание круглосуточным, сообщает пресс-служба ОНФ.