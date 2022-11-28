Rheinische Post: Зеленский пытается избавиться от конкурента внутри Украины

Украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку устранить конкурента в борьбе за власть. Об этом говорится в материале немецкого издания Rheinische Post.
Политическим оппонентом Зеленского назван мэр Киева Виталия Кличко. Авторы выразили мнение, что президент публично отчитал столичную администрацию за проблемы с пунктами обогрева, чтобы снизить рейтинг градоначальника.
«С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие... Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским», — следует из публикации.
Кличко ранее обвинил сторонников Зеленского в «политических танцах» вокруг пунктов обогрева в Киеве. Мэр считает, что упреки в его адрес по этому вопросу необоснованны.