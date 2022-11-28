Каждая двадцатая пивоварня в Германии оказалась на грани банкротства из-за энергокризиса

Энергетический кризис бьет по святая святых Германии и грозит оставить немцев без традиционного напитка — пива.
Как сообщает журнал Der Spiegel, каждая двадцатая пивоварня в стране оказалась на грани банкротства. Добавляет проблем и рекордно низкий урожай хмеля — 34 406 тонн, что на 28% меньше показателя 2021 года.
«Инфляция и неурожай негативно сказываются на немецких хмелеводах и пивоварнях. По оценкам представителей отрасли, до 5% компаний могут оказаться в этом году под угрозой закрытия», — говорится в публикации.
Президент Ассоциации немецких производителей хмеля Адольф Шапфль предупредил, что кризисная ситуация может продлиться несколько лет. В будущем, по его словам, она может затронуть уже каждого пятого производителя хмельного напитка.