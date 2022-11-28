«Я занималась бюджетом». Депутат постеснялась публично поддержать закон об ЛГБТ

Депутат Госдумы от «Партии Роста» Оксана Дмитриева ушла от ответа на вопрос о законопроекте, запрещающем пропаганду ЛГБТ и «нетрадиционных сексуальных установок». На это обратил внимание журналист и блогер Павел Смоляк.
26 ноября телеведущая «Открытой студии» Ника Стрижак спросила у народной избранницы, голосовала ли та за принятие закона и происходила ли внутри нижней палаты парламента какая-то дискуссия на этот счет. Видео прямого эфира опубликовала в своем YouTube-канале сама Дмитриева.
«Те, кто этим вопросом интересуется, дискутировали, я — нет, — заявила Дмитриева, многозначительно улыбнувшись. — Я занималась в это время бюджетом».
По словам Смоляка, парламентарий слукавила, поскольку в действительности поддержала этот законопроект. Не участвовали в голосовании Евгений Марченко и Виталий Милонов, который в настоящее время находится в зоне СВО. Остальные же депутаты от Петербурга, включая Ксению Горячеву из «Новых людей», одобрили запрет пропаганды ЛГБТ.
«Голосовавшие за запрет ЛГБТ-пропаганды депутаты Госдумы начали стесняться своей поддержки этого закона», — констатировали авторы Telegram-канала BRIEF.
24 ноября нижняя палата парламента приняла в третьем чтении закон, предусматривающий запрет на распространение информации об ЛГБТ, пропаганду педофилии и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что это решение позволит защитить будущее нашей страны «от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».
«У нас — свои традиции и ценности. Вы поддержали эти законы. Спасибо вам!» — обратился он к депутатам в Telegram-канале.
Документ, разработанный более чем 300 парламентариями, поступит на рассмотрение в Совет Федерации, после чего — на подпись президенту РФ Владимиру Путину. В тексте законопроекта говорится, что за пропаганду смены пола россиянам грозит административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Самое же суровое наказание ожидает тех, кто будет распространять информацию о педофилии — 800 тысяч рублей.
Следовать букве закона должны иностранные граждане и лица без гражданства — в противном случае их могут выдворить за пределы РФ. При этом им также придется заплатить административный штраф.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая обвинила группу t.A.T.u в распространении ЛГБТ-пропаганды в России. По ее словам, до создания этого коллектива мало кто размышлял об отношениях между женщинами, но затем интерес к нетрадиционной ориентации усилился.