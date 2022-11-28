«Я занималась бюджетом». Депутат постеснялась публично поддержать закон об ЛГБТ

Региональная политика
«Я занималась бюджетом». Депутат постеснялась публично поддержать закон об ЛГБТ

Депутат Госдумы от «Партии Роста» Оксана Дмитриева ушла от ответа на вопрос о законопроекте, запрещающем пропаганду ЛГБТ и «нетрадиционных сексуальных установок». На это обратил внимание журналист и блогер Павел Смоляк.

26 ноября телеведущая «Открытой студии» Ника Стрижак спросила у народной избранницы, голосовала ли та за принятие закона и происходила ли внутри нижней палаты парламента какая-то дискуссия на этот счет. Видео прямого эфира опубликовала в своем YouTube-канале сама Дмитриева.

«Те, кто этим вопросом интересуется, дискутировали, я — нет, — заявила Дмитриева, многозначительно улыбнувшись. — Я занималась в это время бюджетом».
«Я занималась бюджетом». Депутат постеснялась публично поддержать закон об ЛГБТ

По словам Смоляка, парламентарий слукавила, поскольку в действительности поддержала этот законопроект. Не участвовали в голосовании Евгений Марченко и Виталий Милонов, который в настоящее время находится в зоне СВО. Остальные же депутаты от Петербурга, включая Ксению Горячеву из «Новых людей», одобрили запрет пропаганды ЛГБТ.

«Голосовавшие за запрет ЛГБТ-пропаганды депутаты Госдумы начали стесняться своей поддержки этого закона», — констатировали авторы Telegram-канала BRIEF.

24 ноября нижняя палата парламента приняла в третьем чтении закон, предусматривающий запрет на распространение информации об ЛГБТ, пропаганду педофилии и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что это решение позволит защитить будущее нашей страны «от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».

«У нас — свои традиции и ценности. Вы поддержали эти законы. Спасибо вам!» — обратился он к депутатам в Telegram-канале.
«Я занималась бюджетом». Депутат постеснялась публично поддержать закон об ЛГБТ

Документ, разработанный более чем 300 парламентариями, поступит на рассмотрение в Совет Федерации, после чего — на подпись президенту РФ Владимиру Путину. В тексте законопроекта говорится, что за пропаганду смены пола россиянам грозит административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Самое же суровое наказание ожидает тех, кто будет распространять информацию о педофилии — 800 тысяч рублей.

Следовать букве закона должны иностранные граждане и лица без гражданства — в противном случае их могут выдворить за пределы РФ. При этом им также придется заплатить административный штраф.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая обвинила группу t.A.T.u в распространении ЛГБТ-пропаганды в России. По ее словам, до создания этого коллектива мало кто размышлял об отношениях между женщинами, но затем интерес к нетрадиционной ориентации усилился.

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