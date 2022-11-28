«Я занималась бюджетом». Депутат постеснялась публично поддержать закон об ЛГБТ

Документ, разработанный более чем 300 парламентариями, поступит на рассмотрение в Совет Федерации, после чего — на подпись президенту РФ Владимиру Путину. В тексте законопроекта говорится, что за пропаганду смены пола россиянам грозит административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Самое же суровое наказание ожидает тех, кто будет распространять информацию о педофилии — 800 тысяч рублей.