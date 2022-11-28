Польша опровергла наличие у стран НАТО договоренностей об отказе поставлять танки Киеву

Страны Североатлантического альянса не заключали дополнительных соглашений по поводу отказа в поставках Украине тяжелой военной техники и танков, заявил представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский.
«Это абсолютная неправда. Никакие соглашения такого рода в НАТО не заключались», — утверждает дипломат.
Шатковский допустил, что неофициальные переговоры на указанную тему могли состояться между отдельными членами военного блока. Однако в Варшаве об этом не слышали. Он также признал тот факт, что не все согласны с тем, что Альянс передает вооружение Киеву.