Елена Драпеко заявила, что Иван Ургант не сможет вернуть любовь соотечественников

Депутат Елена Драпеко уверена, что Иван Ургант не сможет снова завоевать расположение зрителей. Тот факт, что ведущий постарался устроить семью за границей, говорит о его неискренности по отношению к соотечественникам.
Драпеко в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» напомнила, что младшего Урганта любили в актерских семьях и династия Ургантов была уважаемой. По словам Драпеко, телеведущий обладая финансовыми возможностями решил, что он ничего не должен своей стране.
«Мы считали, что он должен быть со страной, а он считает, что он нам ничего не должен. Но народ этого не простит. Теперь даже если он вернется, всенародной любви у него уже не будет», — заявила Драпеко в беседе с Вячеславом Манучаровым.
Отметим, что несмотря приостановку вечернего развлекательного шоу, сам Иван Ургант сегодня продолжает работать в Останкино и, по словам его соведущей Аллы Михеевой, разрабатывает новые проекты.