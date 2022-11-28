В Париж с пересадкой. Зачем Токаев заезжал к Путину перед встречей с Макроном

Токаев согласился с тем, что его поездка в Россию имеет «глубокий политический» смысл и несет в себе «определенный символизм», но назвал это «вполне естественным», коль скоро речь идет о сотрудничестве между Москвой и Астаной. По его словам, для Казахстана Россия была и остается основным стратегическим партнером, также у сторон есть «очень солидные основы» для того, чтобы двигаться дальше.