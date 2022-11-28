В Париж с пересадкой. Зачем Токаев заезжал к Путину перед встречей с Макроном

В Москве завершились переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, для которого визит в РФ стал первой зарубежной поездкой после безоговорочной победы на досрочных выборах 20 ноября.
После инаугурации новоизбранный глава республики пообещал проводить «сбалансированную» внешнюю политику, назвав одним из ее приоритетов сотрудничество с РФ, Китаем и странами Центральной Азии. При этом Казахстан намерен развивать диалог с США и Евросоюзом.
Тот факт, что дипломатическое турне Токаев решил начать с официального визита в Россию, подтверждает «близость» и «взаимную важность» двусторонних связей Москвы и Астаны, убежден представитель Кремля Дмитрий Песков.
Однако от внимания скептически настроенных экспертов не ускользнули дальнейшие планы лидера Казахстана: прямиком из российской столицы он отправится в Париж, где должна состояться встреча с президентом Макроном. Он, в свою очередь, на прошлой неделе анонсировал переговоры с Путиным.
В скрытых смыслах большой политики разбиралась «Политика Сегодня».
Как прошли переговоры
Ко встрече с российским лидером Токаев подошел основательно и прибыл в Москву еще в минувшее воскресенье. Такая заблаговременность объяснялась плотным графиком обоих президентов: на следующий день они должны были выступить на пленарном заседании XVIII Форума регионального сотрудничества двух стран в формате видеоконференции, после чего провести переговоры в присутствии делегаций и продолжить общение уже за рабочим обедом.
Вечером 27 ноября Токаева встретили в аэропорту Внуково-2 с особой торжественностью — почетный караул войск Московского гарнизона сыграл гимн Казахстана. Не проявила должного гостеприимства лишь столичная погода, поприветствовавшая политика суровым ветром и небольшим снегом.
Но уроженца Алма-Аты, явно привыкшего к резким перепадам температур, подобным ненастьем не удивить: он мужественно выдержал все холодные порывы, пока двигался по красной ковровой дорожке в сторону автомобильного кортежа без головного убора и в осеннем пальто.
Переговорный день Путин и Токаев начали с российско-казахстанского форума регионов, который в этом году проходит в Оренбурге. О том, кто из них будет говорить первым, политики разобрались прямо по ходу мероприятия, главной темой которого стало снятие инфраструктурных ограничений в международной торговле. Президент РФ решил взять на себя инициативу, негромко задав своему коллеге вопрос, больше походивший на риторический: «Я начну?» Тот, разумеется, не возражал.
После кратких поздравлений Токаева с успешным переизбранием на должность Путин отметил, что межрегиональные контакты продолжают углубляться: 76 из 89 субъектов РФ установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами. Польза от этого сотрудничества видна невооруженным глазом – в 2021 году товарооборот между странами вырос на «беспрецедентные» 35% (до 25,6 млрд долларов), а за восемь месяцев 2022-го встречная торговля увеличилась еще на 9%.
«Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех ключевых отраслях экономики», — подчеркнул глава государства, добавив, что особое внимание стороны уделяют снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам.
Его мнение разделил и Токаев, указавший, что устранение подобных препятствий и создание взаимовыгодных условий в торговле — это «ключ» к качественному экономическому росту России и Казахстана. В качестве негативного примера он вспомнил о странах G20: только с мая по октябрь текущего года они ввели 47 ограничений на товары, объем купли-продажи которых превышает 160 млрд долларов.
«На этом фоне сотрудничество Казахстана и России, к счастью, разительно отличается от глобальных тенденций, — заметил Токаев. — В прошлом году объемы торговли между странами достигли нового рекордного значения — практически 24,5 млрд долларов. Итоги первых девяти месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%».
Глава республики добавил, что приток прямых инвестиций из России в Казахстан вырос на треть, составив 1,9 млрд долларов, а из Казахстана в РФ — на 34%, достигнув 535 млн долларов. Также увеличился и экспорт сырья из Москвы: нефтепродуктов — на 35%, полуфабрикатов и стали — на 22%, руды и драгметаллов — на 20%, удвоились поставки пшеницы.
«Мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между странами налажено эффективное экономическое взаимодействие», — похвастался Токаев.
Впрочем, на этом встреча не закончилась — представив гостям форума многообещающую статистику, президенты переместились в другой зал, чтобы побеседовать в присутствии российской и казахстанской делегаций. Путин подтвердил, что экономика является основой успеха стран в других направлениях, но сегодняшний визит Токаева имеет особое значение.
«Это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана, в этом смысле он имеет знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений. Мы это высоко ценим», — признался глава российского государства.
Токаев согласился с тем, что его поездка в Россию имеет «глубокий политический» смысл и несет в себе «определенный символизм», но назвал это «вполне естественным», коль скоро речь идет о сотрудничестве между Москвой и Астаной. По его словам, для Казахстана Россия была и остается основным стратегическим партнером, также у сторон есть «очень солидные основы» для того, чтобы двигаться дальше.
«Нужно смотреть вперед. Именно с этой целью я и приехал сюда», — резюмировал он.
По итогам переговоров Путин и Токаев подписали совместную декларацию, куда вошли 37 пунктов. Стороны договорились продолжать взаимодействие между армиями в двухстороннем и многостороннем форматах, выступили за совместное наращивание потенциала ОДКБ и создание благоприятных условий для транзита энергоресурсов по территориям обеих стран.
Кроме того, президенты призвали к деполитизации деятельности многосторонних экономических организаций и пообещали воздерживаться от шагов, способных нанести ущерб союзничеству. Также Россия и Казахстан исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Транзит интересов
Сразу после визита в Москву Токаев отправится в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также казахстанский лидер намерен побеседовать с представителями местного бизнеса.
Политолог Владимир Аватков видит особый знак в том, что Токаев решил провести переговоры с Путиным до своего прибытия во французскую столицу. Эксперт напомнил, что в ходе инаугурации глава республики назвал приоритетным направлением стратегическое партнерство с Россией, Китаем и Средней Азией. Этот курс «как никогда правильный», учитывая международную ситуацию и недавно вспыхнувшие протесты в Астане.
«[Протесты — прим. ред.], как известно, зачинаются не без западной помощи извне и в начале года уже привели к весьма печальным последствиям. <…> Со стратегическими партнерами точно нужно ко всему подходить стратегически. Рассорить и подорвать будут пытаться, но наше общее будущее в наших руках. Тут без стратегического мышления никак», — констатировал Аватков.
Однако эксперты Telegram-канала «Набережная, д. 2» считают иначе, утверждая, что визит Токаева в Россию больше напоминает «транзит интересов» Астаны от Москвы в сторону Евросоюза. Либо же дела обстоят еще проще, и казахстанский лидер «просто летит в Париж с пересадкой», допустили аналитики.
С одной стороны, Казахстан действительно всегда дорожил европейским партнерством — на этих чувствах решил сыграть и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявивший в разгар президентской гонки о том, что Брюсселю необходимо углублять связи со странами Средней Азии, в том числе с помощью строительства транспортных коридоров в обход России.
Но в то же время Токаев понимает, что его ключевые партнеры — это Россия и Китай, поскольку именно от них зависит безопасность и стабильность государства, объяснил в разговоре с «Политикой Сегодня» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ, политолог-международник Кирилл Коктыш. По его словам, поездка в Москву это лишний раз подтвердила.
«Первый визит после выборов всегда очень символичен. Он обычно совершается в страну — главного партнера. По итогам переговоров все приоритеты и ценности были подтверждены. <…> Поэтому здесь в этом плане все нормально и выдержано», — высказал мнение собеседник издания.
Коктыш также усомнился в том, что Астана будет играть роль посредника между Москвой и Парижем, так как между сторонами уже налажена коммуникация: когда это необходимо, Макрон дозванивается до Путина, пусть это и не приносит особого результата.
По последней информации AFP, которое ссылается на Елисейский дворец, президент Франции не планирует телефонных переговоров с российским лидером до визита в США, который начнется 29 ноября.