Хазин на личном примере объяснил, как доводить до истерики сторонников санкций против РФ

Россия и мир
Хазин на личном примере объяснил, как доводить до истерики сторонников санкций против РФ

Люди, заявляющие, что антироссийские санкции являются справедливым ответом за спецоперацию РФ на Украине, совершенно не способны поддержать конструктивную дискуссию. Их предвзятость легко выявить, задав лишь один простой вопрос: считали ли они, что и против США нужно было вводить жесткие меры из-за агрессии против Ирака или Афганистана.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил известный политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого, у деятелей, поддерживающих Запад против России, от подобных вопросов начинается настоящая истерика. Особенно это относится к эмигрантам, которые либо молчали, по поводу американских вторжений в другие страны, либо их поддерживали. Подобное противоречивое отношение, подчеркивает эксперт, хорошо раскрывает продажную сущность тех, кто активно выступает против российской спецоперации и призывает «наказать» Москву.

«Все те, кто санкции против России устраивает, или демонстрации – когда я с ними сталкиваюсь, я им задаю единственный вопрос: покажите записи, покажите ваши сообщения в интернете, где вы требовали санкции против США за Ирак и Афганистан. Они либо начинают орать и визжать, что "это другое", либо убегают сразу, – заявил Хазин. – Если они начинают визжать, я им говорю: "Вы не за свободу и не за демократию – вы за деньги. Когда вам американцы платили, чтобы вы их поддержали в Ираке и Афганистане, вы их поддержали, по крайней мере своим молчанием. А теперь вам дали денег, чтобы вы поддержали санкции против России. Точка"».

С таким людьми, добавил Хазин, не о чем говорить. Тем более, что они сразу включают идеологическую машинку и не способны на конструктивный диалог.

Хазин на личном примере объяснил, как доводить до истерики сторонников санкций против РФ

Ярким примером такой неконструктивной позиции, добавил Хазин, стало то, как ведет себя редакция русскоязычного радио Vera, в эфире которого ранее он регулярно выступал. Однако вскоре после 24 февраля 2022 года эксперта туда не просто перестали приглашать, но и начали настраивать против него окружающих. Такие личности, считает Хазин, не могут ни объективно оценивать ситуацию, ни вести конструктивную дискуссию. И особенно это касается «колбасных эмигрантов» из позднего СССР.

«Они там в истерике. Они звонят разным моим знакомым и кричат, что руки мне не подадут. Это известная история. Все эти "светлоликие" и "рукопожатные" в конструктивной дискуссии принимать участие не могут, потому что им нечего сказать», – заключил политолог.

Напомним, ранее австралийский аналитик Александр Хилл в материале для издания The Conversation высказал мнение, что Запад рассчитывал при помощи масштабных санкций «наказать» Россию за ее независимую и самостоятельную политику, и поставить ее на колени. Однако, пытаясь разрушить российскую экономику, инициаторы санкций не приняли во внимание стойкость РФ, а также не рассчитали собственных сил.

В итоге Россия успешно преодолевает искусственно созданные для нее проблемы, а вот западные страны оказались в глубоком кризисе. И нет никакой уверенности в том, что они продемонстрируют перед лицом трудностей такую же стойкость, как РФ, отмечает аналитик.

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