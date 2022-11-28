Хазин на личном примере объяснил, как доводить до истерики сторонников санкций против РФ

Ярким примером такой неконструктивной позиции, добавил Хазин, стало то, как ведет себя редакция русскоязычного радио Vera, в эфире которого ранее он регулярно выступал. Однако вскоре после 24 февраля 2022 года эксперта туда не просто перестали приглашать, но и начали настраивать против него окружающих. Такие личности, считает Хазин, не могут ни объективно оценивать ситуацию, ни вести конструктивную дискуссию. И особенно это касается «колбасных эмигрантов» из позднего СССР.