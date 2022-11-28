Депутат из Югры «просто задумался» и уткнулся глазом в микрофон прямо на заседании

Общество
Депутат из Югры «просто задумался» и уткнулся глазом в микрофон прямо на заседании

Ханты-мансийский депутат Ринат Айсин уткнулся глазом в микрофон прямо во время заседания и попал на видео, которое разлетелось в Сети.

Чиновник объяснил свои действия тем, что «просто задумался». На кадрах видно, как во время речи своего коллеги депутат начал вглядываться в стоящее перед ним устройство словно в микроскоп.

«Есть люди, которые держат себя в руках. Есть люди, которые творчески к мыслительному процессу подходят. Мысль у меня ушла, улетела, и вот такое произошло», — объяснил Айсин.

Парламентарий добавил, что он — обычный человек, и такое поведение свойственно всем людям. По словам депутата, он никогда не стал бы вести себя подобным образом на докладе замгубернатора по теме бюджета округа.

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