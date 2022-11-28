«Политическое напряжение». Норвегия нашла повод для дискриминации русских

Аресты российских граждан из-за якобы противозаконного использования беспилотных летательных аппаратов на территории Норвегии стали весомым поводом для вызова в МИД РФ норвежского посла Роберта Квиле.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что задержания россиян в королевстве политически мотивированны, и действия норвежцев не имеют ничего общего со справедливым и непредвзятым правосудием. Но основе чего российская дипмиссия потребовала прекратить преследовать граждан РФ по национальному признаку.
«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября этого года в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Роберт Квиле. Ему было заявлено о недопустимости подобной практики», — гласит сообщение МИД РФ.
Ранее норвежские власти закрыли небо для российских воздушных судов, однако выяснилось, что ограничение распространяется и на беспилотные летательные аппараты.
С начала октября местная полиция задержала и заключила под стражу нескольких россиян за съемку с дронов в разных регионах королевства. Среди арестованных оказался и старший сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин, которого обвинили в управлении беспилотником в период с июля по середину октября в Шпицбергене.
Россиянин всего лишь проводил время в отпуске, однако ему не помог даже факт наличия двойного гражданства – просьба считать его гражданином Великобритании (по второму паспорту) с постоянным местом проживания в Италии была отклонена.
Вопреки тому, что по Шпицбергенскому трактату на территории архипелага запрещена любая дискриминация по национальному признаку, прокуратура обвинила Якунина в нарушении санкций именно как гражданина России. Суд запланирован на 29 ноября.
Среди других арестованных россиян оказался 34-летний мужчина, который запускал беспилотник в разных регионах королевства 16 раз, сообщила NRK. Обвиняемый оказался сотрудником туристического агентства, и, по его словам, не знал о запрете.
Впрочем, в окружном суде Хордаланна усомнились в словах россиянина, а также заявили, что ранее направляли ему соответствующие предупреждения. В итоге мужчину приговорили к трем месяцам тюрьмы.
СМИ также пишут, что ранее в норвежской провинции Нурланн полиция задержала двоих российских туристов за фотографирование запрещенных объектов. Что это были за объекты – правоохранители не сообщили.
Кроме того, в незаконной фотосъемке были заподозрены еще четверо россиян – трое мужчин и одна женщина. Они были задержаны в городе Мушеэн на севере страны. Граждан РФ подозревали в съемке базы береговой охраны в городе Сортланн, но из-за отсутствия доказательств задержание не продлилось больше 10 дней – россиян отпустили.
Тогда арест граждан РФ в посольстве в Норвегии назвали дискриминационным и безосновательным. Дипломаты рассказали, что норвежская полиция не передавала никаких данных о задержании, поэтому дипмиссии пришлось самостоятельно выяснять местонахождение соотечественников.
Об их аресте в посольстве и вовсе узнали от родственников, которые заявили о пропаже близких. После чего консульство опубликовало предупреждение для российских путешественников, что они могут подвергнуться дискриминации на территории королевства.
«Посольство и генконсульства в Киркенесе и на Шпицбергене разместили предупреждение для посещающих Норвегию быть готовыми к предвзятому отношению властей», — гласит предупреждение дипмиссии к россиянам.
Преследование россиян правоохранителями происходило не только из-за фактов съемки, но и за перевозку аппаратов. Так, двое граждан РФ были задержаны в провинции Финнмарк при попытке пересечь границу с двумя дронами, а также в аэропорту Тромсе из-за того, что два беспилотника лежали в багаже.
Притеснение россиян в Норвегии стало продолжением антироссийской повестки, считает гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп», политолог Сергей Маркелов. По его словам, королевству, которое вынужденно принимает участие в политических играх, тоже нужно пытаться «что-то изображать».
«Переводя на политический язык сегодняшнего дня, Норвегии нужно выдавать какие-то реакции политического напряжения. <…> Вот придумали себе – делают, другого больше ничего не могут сделать. <…> И нас во все это втянули», — объяснил он в беседе с «Политикой Сегодня».
Эксперт отметил, что Норвегия сама по себе «не креативная», поэтому «придумала себе», будто съемка беспилотниками — это провокация. Однако там снимать «особо нечего», кроме лесов и Арктики, заверил Маркелов.
«Думаю, что с точки зрения текущей повседневности — это банальная история», — подчеркнул специалист.
Безусловно, Москва не останется в стороне и будет бороться за своих граждан, уточнил эксперт. При этом, со слов политолога, если Россия и будет иронизировать и «в голове ухмыляться» на действия норвежцев, все же методы защиты репутации страны будут применены.
«В ответ на эти экзотические меры будем делать не экзотические, а достаточно стандартные международные, юридические и иные регламентные процедуры, которые позволят защитить наших граждан, и объяснить Норвегии, что так делать не стоит», — подытожил он.
Ранее в Госдуме рассказали о помощи арестованному в Милане сыну красноярского губернатора Артему Уссу. США обвинили россиянина в обходе санкций и мошенничестве, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что дипломаты будут работать над вызволением соотечественника всеми возможным способами. Подробности — в материале «Политики Сегодня».