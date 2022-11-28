«Политическое напряжение». Норвегия нашла повод для дискриминации русских

Преследование россиян правоохранителями происходило не только из-за фактов съемки, но и за перевозку аппаратов. Так, двое граждан РФ были задержаны в провинции Финнмарк при попытке пересечь границу с двумя дронами, а также в аэропорту Тромсе из-за того, что два беспилотника лежали в багаже.