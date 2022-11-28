Эстонский подполковник Мяэсалу заявил, что ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов

Мяэсалу добавил, что с начала спецоперации ВСУ стали активнее использовать артиллерийские орудия, что оказало непосредственное влияние на расход боеприпасов. Он отметил, что запасы НАТО также небезграничные, а у самой Украины нет возможности, чтобы наладить их достаточное производство на территории государства.