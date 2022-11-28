Дандыкин: планы Японии на Курилы рискуют сорваться из-за подводной «ядерной парочки» РФ

Напомним, что минобороны Японии намерены оснастить свои подводные лодки ракетами Type-12 с дальним радиусом действия. После модернизации они якобы смогут наносить удары по военным базам противника на расстоянии тысячи километров. Дандыкин также отметил, что военные планы Японии могут включать в себя и Курилы, что является тревожным сигналом для Москвы, однако благодаря атомным субмаринам ВМФ РФ любые их планы рискуют сорваться.