В Великобритании рушится рынок недвижимости

Исполнительный директор Zoopla Ричард Доннелл заявил, что компания ожидает падение цен на жилье до 5% и в следующем году. Однако сотрудники крупнейшего ипотечного агентства в Великобритании Nationwide не исключают падение на 30% при самом худшем сценарии.