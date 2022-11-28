В Великобритании рушится рынок недвижимости

Спрос на недвижимость в Великобритании упал почти в два раза после объявления правительством проекта нового бюджета. Такой вывод сделали специалисты сайта недвижимости Zoopla.
Они уточнили, что заявление британских властей вызвало резкий рост продаж облигаций, что негативно отразилось на рынке недвижимости. Кроме этого, было отменено рекордное количество ипотечных сделок в стране.
Согласно данным аналитиков, спрос на недвижимость упал на 44% в годовом исчислении. Также количество продаж уменьшилось на 28%.
«Спрос упал до уровней, обычно наблюдаемых на Рождество — одно из самых спокойных времен для рынков недвижимости», — пояснили они.
Исполнительный директор Zoopla Ричард Доннелл заявил, что компания ожидает падение цен на жилье до 5% и в следующем году. Однако сотрудники крупнейшего ипотечного агентства в Великобритании Nationwide не исключают падение на 30% при самом худшем сценарии.
«Все ведущие показатели спроса и предложения, которые мы измеряем, продолжают указывать на быстрое замедление темпов роста из-за очень сложных рыночных условий. Мы не видим никаких признаков принудительных продаж или необходимости значительного двузначного снижения цен на жилье в Великобритании в 2023 году», — прокомментировали аналитики.
Ранее стало известно, что каждому десятому учителю в Великобритании приходится искать вторую и третью работу, чтобы продолжать оплачивать выросшие на фоне энергокризиса счета.