Первая леди Украины Елена Зеленская слукавила о своих согражданах в интервью BBC. Об этом заявила журналистка Янина Соколовская.
Евросоюз уже не представляет большой интерес для украинцев. Однако Елена Зеленская утверждает обратное. Журналистка Соколовская сочла слова первой леди страны откровенным обманом.
«На вопрос, готовы ли вы терпеть пять лет, если Украина станет преуспевающей страной, конечно, отвечают "да". Но туда еще вкатывают и членство в Евросоюзе. Извините, это какая-то мелковатая цель для нынешней Украины, которая страдает так, как она страдает, терпит и несет те жертвы, которые несет», — сообщила Соколовская в эфире передачи «Время покажет».
Елена Зеленская часто беседует с западными журналистами. В одном из таких интервью она сказала, что украинцы готовы терпеть отсутствие тепла и электричества ради членства в ЕС.