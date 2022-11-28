Экономист Кульбака оспорил рекомендацию россиянам по срочной покупке валюты

Экономист, преподаватель Николай Кульбака посоветовал россиянам не торопиться с покупкой иностранной валюты.
Эксперт уверен, что приобретать доллары или евро необходимо с умом и при наличии ряда обстоятельств.
«Во-вторых, валюту рекомендуется покупать только тем, кто собирается выезжать за границу или же тем, кто имеет денег, ну, скажем так, больше 500 тысяч и собирается их не тратить в течение хотя бы года», — цитирует аналитика телеканал «360».
Кроме того, Кульбака оспорил данный ранее гражданам совет вкладываться в иностранные деньги до 5 декабря. По его мнению, вряд ли после этой даты экономическая ситуация изменится настолько резко.