Рожин рассказал о «накопительном эффекте» от ударов ВКС РФ по энергосистеме Украины

Последствия российского ракетного удара по украинской энергетической инфраструктуре, нанесенного 23 ноября, оказались наиболее тяжелыми, по сравнению с предыдущими атаками. И каждый следующий удар будет иметь все более тяжелые последствия для Украины, так как скажется накапливание кумулятивного эффекта.
Об этом у себя в Telegram-канале пишет военный эксперт Борис Рожин, который обратил внимание на то, что на пятый день после удара российским высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины, дефицит электроэнергии там, согласно официальным данным, составляет 27%.
При этом, подчеркивает Рожин, мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил местных жителей, что отключения света в Киеве будут продолжаться как минимум до весны 2023 года. Однако он не уточнил, что отключения буду не веерными, а аварийными.
«Как видим, за счет накопительного эффекта, удары 23 ноября оказались самыми тяжелыми с момента начала кампании ударов по энергоструктуре, которая началась серией ударов 10-12 октября. Каждый последующий удар, будет также использовать кумулятивный эффект, имея все более и более тяжелые последствия для энергосистемы Украины», – подчеркнул Борис Рожин.
Напомним, ранее военный блогер и журналист Юрий Подоляка выразил уверенность в том, что украинская энергосистема находится в предпоследней фазе своего существования. И для того, чтобы развалить ее окончательно, реализовав тем самым самый худший из кошмаров Киева, России осталось сделать только один шаг.