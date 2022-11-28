Рожин рассказал о «накопительном эффекте» от ударов ВКС РФ по энергосистеме Украины

Об этом у себя в Telegram-канале пишет военный эксперт Борис Рожин, который обратил внимание на то, что на пятый день после удара российским высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины, дефицит электроэнергии там, согласно официальным данным, составляет 27%.