«Странные метаморфозы». Как дело о массовой драке в Ковдоре вернули обратно участковым

Громкое уголовное дело по факту массовой драки в Мурманской области неожиданно вернули участковым. Об этом сообщили журналисты издания «Коммерсантъ».
Напомним, что минувшим летом в городе Ковдор бытовая ссора между выходцами из Азербайджана и подростками переросла в побоище на улице. В ходе инцидента пострадало около десятка молодых людей. Расследование сразу же вызвало бурную реакцию общественности по всей стране, требовавшей справедливого наказания для зачинщиков драки. Власти Мурманской области заявили, что взяли расследование на особый контроль.
Однако недавно прокуратура изъяла материалы из архивов Следственного комитета РФ и передала их в полицию, понизив важность дела до уровня мирового суда.
Напомним, началом инцидента послужил бытовой конфликт между посетителями местного кафе «Айсун». По сообщениям очевидцев, его причиной стало нежелание владельцев заведения пускать внутрь ресторана группу подростков, в число которых входила несовершеннолетняя девушка.
Завязалась драка. В ней участвовали местные жители, а также трое представителей азербайджанской диаспоры. Впоследствии полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении приезжих.
Однако конфликт набирал обороты, и в ночь на 4 июля произошла новая драка с еще большим количеством участников. Прибывшие на место происшествия наряды полиции не сразу смогли остановить побоище. Согласно официальным документам, стычки продолжались в различных частях города с 23 до часа ночи.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 213 статье УК РФ «Хулиганство». В ходе конфликта некоторые представители диаспоры использовали подручные средства в качестве оружия.
В связи с большим общественным резонансом дело сначала было передано в отдел СКР по городу Кандалакша, а после в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР России по Мурманской области. Ковдорчане требовали найти и наказать виновников, они даже провели несколько стихийных сходов. Чтобы сохранить контроль над ситуацией, в город были введены дополнительные подразделения Росгвардии.
Также Ковдор посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В общении с журналистами он заявил, что полиция «четко выполняет поставленные перед ней задачи».
Однако адвокат одного из участников драки Максим Водянский сообщил, что все следственные действия свелись к признанию пострадавших потерпевшим. Защитник также заметил, что десять установленных участников побоища из азербайджанской диаспоры были лишь допрошены как свидетели, а обвинения никому не предъявлялись.
«Мы не знаем, с чем связаны такие метаморфозы в изначально громком уголовном деле, но категорически не согласны с новыми формулировками следствия», — прокомментировал он.
Более того, правоохранительные органы переквалифицировали статью о хулиганстве на причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. При этом проведение следственных мероприятий было поручено участковым.
Адвокат заявил, что будет продолжать настаивать на возврате дела в СУ СКР и на самом суровом наказании для виновников побоища. Водянский добавил, что в данном деле можно рассматривать факты разжигания межнациональной розни и нападения на сотрудников правоохранительных органов, призванных пресечь нарушение закона.