«Странные метаморфозы». Как дело о массовой драке в Ковдоре вернули обратно участковым

В связи с большим общественным резонансом дело сначала было передано в отдел СКР по городу Кандалакша, а после в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР России по Мурманской области. Ковдорчане требовали найти и наказать виновников, они даже провели несколько стихийных сходов. Чтобы сохранить контроль над ситуацией, в город были введены дополнительные подразделения Росгвардии.