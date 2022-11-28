Власти Курской области отказались от новогодних корпоративов

Общество
Власти Курской области отказались от новогодних корпоративов

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел оперативное совещание с членами администрации по поводу целесообразности новогодних мероприятий.

По итогам совещания Старовойт заявил, что что праздничное оформление решили не отменять, но без траты бюджетных средств на новые элементы и оборудование. А вот от проведения новогодних корпоративов в подразделениях администрации воздержатся, сообщает «Курская правда».

Вместо этого решено сосредоточиться на создании праздничной атмосферы для детей добровольцев, контрактников и мобилизованных. Для этого будут организованы губернаторские елки, чтобы каждый ребенок получил радость от ожидания встречи Нового года.

#курская область #корпоративы #елки