Социальный проект чиновников из Хабаровска занял второе место на всероссийском конкурсе

Хабаровские чиновники представили социальный проект «Правила счастья», посвященный созданию семьи и рождению детей.
Как отмечает сетевое издание PROkhab.ru, данный социальный проект получил второе место на всероссийском конкурсе, организованным Агентством стратегических инициатив. Разработка хабаровских чиновников был опробована на студентах одного из местных техникумов и дала хороший результат. Студенты, участвовавшие в проекте, отмечают, что у них изменилось отношение к созданию семьи.
После получения обратной связи было принято решение распространить соцпроект на весь Хабаровский край. Помимо этого несколько регионов России взяли успешный опыт хабаровчан на вооружение.