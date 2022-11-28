Социальный проект чиновников из Хабаровска занял второе место на всероссийском конкурсе

Как отмечает сетевое издание PROkhab.ru, данный социальный проект получил второе место на всероссийском конкурсе, организованным Агентством стратегических инициатив. Разработка хабаровских чиновников был опробована на студентах одного из местных техникумов и дала хороший результат. Студенты, участвовавшие в проекте, отмечают, что у них изменилось отношение к созданию семьи.