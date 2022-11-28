Медиагруппы «Патриот» и «Наш город» объявили о начале партнерства

Медиагруппы «Патриот» и Наш город» стали партнерами. Об этом руководители проектов объявили 28 ноября.
Медиагруппа «Наш город» включает в себя информационный портал города Выборга «Выборг ТВ», круглосуточный районный телеканал ВМТК 24, сетевое издание vyborg.tv, городское сообщество «Выборг ТВ. Интересные новости ВКонтакте». О начале сотрудничества сообщил глава «Патриота» Николай Столярчук.
«Я рад возможности совместно поработать с коллегами из Выборга. Это великолепный город с многовековой историей. Эти места — одно из подтверждений нашего воинского величия и нашей славы. Северо-западный рубеж России с богатой природой, этносом и своей культурой», — приводит его слова сайт «Патриота».
Кроме того, Столярчук выразил надежду, что сотрудничество будет носить продолжительный и плодотворный характер.